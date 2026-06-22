Поиск

В Кировской области частная сеть АЗС ограничила продажу топлива

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Кировской области ограничили отпуск топлива заправки частной сети "Кирово-Чепецк нефтепродукт" , сообщил через пресс-службу глава правительства региона Михаил Сандалов.

"<. . . > Введены ограничения по отпуску бензина: 30 литров 92 и 95 бензина и 100 литров дизеля. <. . . > Остаток топлива на базах "Кирово-Чепецк нефтепродукт" - 4 тысячи тонн. На заправках "ЛУКОЙЛа" проблем нет, ограничений нет", - сказал он.

Ограничения (до 20 литров бензина и до 100 литров дизтоплива) вводились на одной заправке "Татнефти", на сегодняшний день топливо на этой станции закончилось.

"Причин для ажиотажного спроса нет. Поставки через РЖД осуществляются, запас на нефтебазах есть", - заявил Сандалов.

Губернатор Кировской области Александр Соколов через пресс-службу отметил, что ситуация с временным дефицитом топлива у "частников" наблюдается и в соседних регионах.

"У соседей одинаковая история: там, где есть сети АЗС, у которых есть нефтеперерабатывающие предприятия, все хорошо. Проблемы есть у частников, у которых нет нефтеперерабатывающих заводов. Обращаюсь в ФАС: нужно разобраться с ценами на топливо на АЗС "Движение", где цены подняли на 11 рублей за сутки. Также прошу подключиться прокуратуру", - сказал Соколов.

Повышенный спрос на бензин обсуждали на совещании у Соколова 22 июня.

Александр Соколов ЛУКОЙЛ РЖД ФАС Татнефть Кирово-Чепецк нефтепродукт Кировская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСТ призвал правительство поддержать туротрасль Крыма

В Ивановскую область направят дополнительные объемы топлива

Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

 Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

ГОСА "Мосбиржи" не состоялось из-за отсутствия кворума

Туроператоры прорабатывают альтернативы отдыху в Крыму для детских групп

Индекс МосБиржи обновил минимум с 18 декабря 2024 года

Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

 Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

Brent подешевела до $78,99 за баррель

 Brent подешевела до $78,99 за баррель

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в мае превысил $1,3 млрд

 Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в мае превысил $1,3 млрд

"Дочка" Совкомбанка будет выкупать акции материнской компании с биржи объемом 2 млрд руб. в квартал

 "Дочка" Совкомбанка будет выкупать акции материнской компании с биржи объемом 2 млрд руб. в квартал
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10052 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2791 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов