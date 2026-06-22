В Кировской области частная сеть АЗС ограничила продажу топлива

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Кировской области ограничили отпуск топлива заправки частной сети "Кирово-Чепецк нефтепродукт" , сообщил через пресс-службу глава правительства региона Михаил Сандалов.

"<. . . > Введены ограничения по отпуску бензина: 30 литров 92 и 95 бензина и 100 литров дизеля. <. . . > Остаток топлива на базах "Кирово-Чепецк нефтепродукт" - 4 тысячи тонн. На заправках "ЛУКОЙЛа" проблем нет, ограничений нет", - сказал он.

Ограничения (до 20 литров бензина и до 100 литров дизтоплива) вводились на одной заправке "Татнефти", на сегодняшний день топливо на этой станции закончилось.

"Причин для ажиотажного спроса нет. Поставки через РЖД осуществляются, запас на нефтебазах есть", - заявил Сандалов.

Губернатор Кировской области Александр Соколов через пресс-службу отметил, что ситуация с временным дефицитом топлива у "частников" наблюдается и в соседних регионах.

"У соседей одинаковая история: там, где есть сети АЗС, у которых есть нефтеперерабатывающие предприятия, все хорошо. Проблемы есть у частников, у которых нет нефтеперерабатывающих заводов. Обращаюсь в ФАС: нужно разобраться с ценами на топливо на АЗС "Движение", где цены подняли на 11 рублей за сутки. Также прошу подключиться прокуратуру", - сказал Соколов.

Повышенный спрос на бензин обсуждали на совещании у Соколова 22 июня.