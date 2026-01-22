Поиск

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС положительно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа об отмене введения тарифов, которые должны были вступить в силу в феврале в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

"Я рад, что начат путь к деэскалации и что (...) импортные пошлины сняты с повестки дня", - написал премьер-министр Нидерландов Дик Шуф в соцсети X.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также приветствовала эту новость. "Важно продолжать развивать диалог между союзными странами", - подчеркнула она.

В миреГенсек НАТО предложил компромисс по Гренландии с размещением военных баз СШАЧитать подробнее

В свою очередь, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал заявление Трампа "хорошей новостью" и отметил, что всем заинтересованным сторонам сейчас необходимо снизить напряженность и сосредоточиться на экономике.

Президент Финляндии Александр Стубб со своей стороны заявил CNN, что стороны достигли деэскалации, но "это еще не конец". По его словам, Европа могла столкнуться с тремя сценариями в связи с планами США по приобретению Гренландии.

"Хорошим вариантом было бы найти выход и запустить процесс повышения безопасности в Арктике с помощью НАТО. Плохим вариантом было бы продолжение тарифной войны, а худшим - военное вмешательство", - отметил он.

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен также приветствовал тот факт, что "президент Трамп исключил возможность захвата Гренландии силой и приостановил торговую войну с Европой".

"Теперь давайте сядем и выясним, как мы можем решить проблемы безопасности Америки в Арктике, соблюдая при этом "красные линии" Королевства Дания", - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

"Основываясь на достигнутом взаимном понимании, я не буду вводить пошлины, которые были запланированы на 1 февраля", - написал он в соцсети Truth Social.

ЕС Гренландия США Дональд Трамп
