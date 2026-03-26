Поиск

Европарламент принял с оговорками предложения ЕК по торговому соглашению ЕС и США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Европарламент утвердил переговорную позицию по двум предложениям Еврокомиссии о тарифных аспектах торгового соглашения между ЕС и США.

"Сегодняшнее голосование дает нам сильный мандат на переговоры с Советом ЕС, и мы намерены максимально его использовать. Депутаты Европарламента смогут подписать торговые условия соглашения только в том случае, если регламент будет содержать очень сильные и четкие гарантии, и только после того, как США полностью выполнят условия соглашения", - заявил докладчик ЕП, депутат от Германии Бернд Ланге.

"Эти тексты, если они будут одобрены странами ЕС, отменят большинство тарифов на американские промышленные товары и обеспечат преференциальный доступ на рынок для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции в соответствии с обязательствами, взятыми летом 2025 года между ЕС и США", - сообщил Европарламент.

При этом евродепутаты усилили предложенную Еврокомиссией "оговорку о приостановлении действия", которая позволит приостанавливать действие тарифных преференций с США при определенных условиях. Например, ЕК может предложить приостановить действие всех или некоторых торговых преференций, если США введут дополнительные пошлины, превышающие согласованный потолок в 15%, или любые новые пошлины на товары ЕС.

Европарламент ввел "оговорку о вступлении в силу", которая означает, что новые пошлины вступят в силу только в том случае, если США будут соблюдать свои обязательства. Эти условия включают снижение США своих пошлин на продукцию ЕС с содержанием стали и алюминия ниже 50% до максимальной ставки в 15%. Кроме того, для продукции ЕС с содержанием стали и алюминия выше 50%, если США не снизят свои пошлины до максимальной ставки в 15%, преференции ЕС на экспорт стали, алюминия и их производных из США перестанут действовать через шесть месяцев после вступления регламента в силу.

Европарламент также согласовал дату истечения срока действия основного регламента - 31 марта 2028 года. "Продление этого срока возможно только посредством нового законодательного предложения, которое будет представлено после тщательной оценки воздействия регламента", - объяснили в ЕП.

Предусмотрен также защитный механизм. ЕК будет обязана отслеживать воздействие новых правил и сможет временно приостанавливать действие новых тарифов, если импорт из США достигнет уровня, способного нанести серьезный ущерб промышленности ЕС, например, в случае десятипроцентного увеличения импорта определенной группы товаров, постановили евродепутаты.

Два законодательных акта были приняты 417 голосами "за" и 154 "против" при 71 воздержавшемся (корректировка таможенных пошлин и открытие тарифных квот на импорт отдельных товаров из США); и 437 голосами "за" и 144 "против" при 60 воздержавшихся (неприменение таможенных пошлин на импорт отдельных товаров).

"Депутаты Европарламента готовы начать переговоры с правительствами стран ЕС по окончательной форме законопроекта", - заявили в ЕП.

Европарламент США Еврокомиссия Бернд Ланге Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

