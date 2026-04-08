Шишкарев обращался в ВТБ за финансированием выкупа доли Росатома в ГК "Дело"

По словам главы ВТБ Костина, решение пока не принято

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и совладелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев обращался в ВТБ за финансированием сделки по выкупу доли госкорпорации "Росатом" в группе, решений пока нет.

"Обращался, по-моему, мы вопрос пока не решали. Посмотрим", - сказал глава ВТБ Андрей Костин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Шишкарев ранее сообщил, что намерен привлечь бридж-кредит для выкупа доли "Росатома" (49%), которая оценивается в 74 млрд рублей.

Шишкарев также договорился о создании совместного предприятия с госкорпорацией "Ростех" для стратегического управления ГК "Дело" после выхода "Росатома". По его словам, рассматривается вариант, что "Ростех" в дальнейшем погасит бридж-кредит.

"Росатом" ранее заявлял, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В начале марта Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49%-ю долю в УК "Дело".

По данным ЕГРЮЛ, у Шишкарева 51% в УК "Дело", госкорпорация "Росатом" владеет 49%.

