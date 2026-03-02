Поиск

Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить долю госкорпорации в ГК "Дело"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49-процентную долю в ГК "Дело", заявил "Интерфаксу" представитель Шишкарева.

"В соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию. 120 дней с момента уведомления отводится на получение согласования ФАС и закрытие сделки", - сообщил он.

"Росатом" ранее заявил, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В рамках процедуры у Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений - выкупить долю госкорпорации или продать ей свою. Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов. Шишкарев заявил, что намерен купить долю "Росатома".

Как сообщалось, 25 февраля Шишкарев закрыл сделку по возврату от компании "Р-Альянс" 1% в УК "Дело" (головная компания группы), в результате его доля в компании увеличивается до контрольной - с 50% до 51%. В начале февраля Шишкарев подал ходатайство в ФАС о приобретении еще 49% уставного капитала компании.

Сергей Шишкарев Дело Росатом ФАС
