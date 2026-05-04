"Росатом" после одобрения ФАС ходатайства о приобретении доли Шишкарева в УК "Дело" не видит помех для завершения выкупа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом", владеющая 49% группы компаний "Дело", после согласования Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ходатайства по покупке доли Сергея Шишкарева (51%) в УК "Дело", не видит препятствий для завершения выкупа актива, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росатома".

"Мы получили согласование ФАС на сделку по приобретению "Росатомом" у Сергея Шишкарева его доли в ООО "УК "Дело" в полном соответствии с регламентными сроками, предусмотренными этой процедурой. Получение согласования означает, что госкорпорация завершила все необходимые с точки зрения законодательства процедуры по проведению сделки, и нет никаких препятствий для завершения выкупа нами актива", - сообщили в пресс-службе.

"Это логичный шаг в последовательной реализации госкорпорацией механизма разрешения корпоративного спора с партнером, мы полностью готовы к любому варианту развития событий", - отметили в госкорпорации.

Ранее в понедельник ФАС сообщила, что рассмотрела ходатайства АО "Атомэнергопром" (структура "Росатома") и Шишкарева о приобретении до 100% долей в уставном капитале ООО УК "Дело" и приняла решение об их согласовании.

"По результатам рассмотрения указанных ходатайств ведомство выдало синхронные предписания с одинаковыми условиями, которые направлены на обеспечение конкуренции с учётом доли рынков каждой из групп после совершения сделки", - сообщили в ФАС.

В апреле ФАС удовлетворила с рядом предписаний ходатайство основателя и совладельца группы компаний "Дело" Шишкарева о приобретении 49%-й доли ООО "УК "Дело" (головная компания группы), сообщал журналистам представитель Шишкарева.

"Росатом" ранее заявлял, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В марте Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49%-ю долю в УК "Дело". Для выкупа доли "Росатома", которая оценивается в 74 млрд руб., основатель компании намерен привлечь бридж-кредит в одном из российских банков. Шишкарев также договорился о создании совместного предприятия с госкорпорацией "Ростех" для стратегического управления ГК "Дело" после выхода "Росатома". По его словам, рассматривается вариант, что "Ростех" в дальнейшем погасит бридж-кредит.

По данным ЕГРЮЛ, у Шишкарева 51% в УК "Дело", госкорпорация "Росатом" владеет 49%.