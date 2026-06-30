Иран увязал начало переговоров с США о финальном соглашении с выполнением меморандума

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сроки начала переговоров между США и Ираном по окончательному соглашению зависит от того, когда американская сторона выполнит положения меморандума о взаимопонимании, заявили в иранском МИД. Об этом сообщает Mehr.

"Это зависит от имплементации пунктов 1, 5, 10 и 11 из меморандума", - сказал представитель министерства Исмаил Багаи.

Эти пункты касаются, в частности, незамедлительного и постоянного прекращения военных действий, в том числе в Ливане, а также условий прохода судов через Ормузский пролив.

Багаи отметил, что Тегерану "нужно оценить нынешний процесс в ближайшие дни и принять решение о том, когда начать переговоры по итоговому соглашению".

Говоря о взаимодействии с США, он отметил, что "коммуникационной линии между военными нет, но есть - между политическими секторами двух стран".

Багаи также подчеркнул, что с момента подписания меморандума процесс, связанный с продажей нефти и нефтехимической продукции, "стал значительно более легким".

17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Документ, в частности, предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие Штатами морской блокады портов Ирана.

22 июня США выдали до 21 августа освобождение из-под санкционного режима сделки для производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, включая сделки с участием судов, находящихся в санкционных списках.