Поиск

Иран увязал начало переговоров с США о финальном соглашении с выполнением меморандума

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сроки начала переговоров между США и Ираном по окончательному соглашению зависит от того, когда американская сторона выполнит положения меморандума о взаимопонимании, заявили в иранском МИД. Об этом сообщает Mehr.

"Это зависит от имплементации пунктов 1, 5, 10 и 11 из меморандума", - сказал представитель министерства Исмаил Багаи.

Эти пункты касаются, в частности, незамедлительного и постоянного прекращения военных действий, в том числе в Ливане, а также условий прохода судов через Ормузский пролив.

Багаи отметил, что Тегерану "нужно оценить нынешний процесс в ближайшие дни и принять решение о том, когда начать переговоры по итоговому соглашению".

Говоря о взаимодействии с США, он отметил, что "коммуникационной линии между военными нет, но есть - между политическими секторами двух стран".

Багаи также подчеркнул, что с момента подписания меморандума процесс, связанный с продажей нефти и нефтехимической продукции, "стал значительно более легким".

17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Документ, в частности, предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие Штатами морской блокады портов Ирана.

22 июня США выдали до 21 августа освобождение из-под санкционного режима сделки для производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, включая сделки с участием судов, находящихся в санкционных списках.

Хроника 28 февраля – 30 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ливан МИД США Исмаил Багаи Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕК заявили о невозможности возврата ЕС к российскому газовому импорту

Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35

 Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35

Рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

 Рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

ЕК выделит Украине 3,9 млрд евро на беспилотники в рамках кредита в 90 млрд евро

Польша передумала передавать Украине истребители МиГ-29

ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

 ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Рыбаков сообщил об обнаружении дрона, идентичного атаковавшему автобус под Брянском

ВВС США планируют разработать новую ракету большой дальности воздушного базирования

 ВВС США планируют разработать новую ракету большой дальности воздушного базирования

Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном

 Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10205 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2888 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов