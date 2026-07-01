Что произошло за день: среда, 1 июля

Заявление Новака о ситуации с топливом, угроза штрафа для Apple на 4 млрд рублей, снижение безработицы в РФ до исторического минимума

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Перебои на топливном рынке связаны с логистическими изменениями поставок с НПЗ, в целом страна обеспечена запасами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

- Динамика создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

- ФАС потребовала от Apple Inc. устранения дискриминации российских поисковых систем и предустановки отечественного ПО на устройствах с iOS. Компании грозит штраф до 4 млрд рублей.

- ФСБ РФ обнаружила 500 кг кокаина из Эквадора в легально ввезенных тушах тунца. Задержан и арестован россиянин, причастный к ввозу наркотиков.

- В Пензе два предприятия подверглись атаке БПЛА, ранены два человека.

- Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%, последний раз его фиксировали в феврале 2026 года.

- "Яндекс Такси" ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси.

- Российский хоккеист Александр Овечкин стал свободным агентом: его контракт с клубом НХЛ "Вашингтон" истек 1 июля.