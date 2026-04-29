Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2026 года сальдированный убыток угольных компаний составил 51,6 млрд рублей против убытка 19,9 млрд рублей годом ранее.

По данным Росстата, в январе-феврале угольные компании получили прибыль в размере 13,6 млрд рублей (-65,6% к аналогичному периоду 2025 года), убытки составили 65,2 млрд рублей (-9,6%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 40,7% против 42,4% годом ранее, убыточных - 59,3% против 57,6%.

В декабре 2025 года правительство продлило утвержденную в мае 2025 года отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 года включительно.

Уже в 2026 году Минфин предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 года на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 года платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 года включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В марте 2026 года правительство решило дать угольным компаниям новую отсрочку на уплату НДПИ и страховых взносов до 30 апреля 2026 года включительно. Погашать эту задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 года.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, говорил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Сальдированный убыток угольных компаний России по итогам 2025 года составил 408 млрд рублей против убытка в 112,6 млрд рублей в 2024 году, сообщал ранее Росстат.