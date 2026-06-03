Сальдированный убыток российских угольщиков в I квартале составил 88 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток российских угольных компаний в I квартале 2026 года составил 88 млрд рублей против убытка 79,9 млрд рублей годом ранее, следует из данных Росстата.

В январе-марте 2026 года угольные компании получили прибыль в размере 20,5 млрд рублей (-53,8% к аналогичному периоду 2025 года), убытки составили 108,5 млрд рублей (-14,1%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 36,7% против 38,2% годом ранее, убыточных - 63,3% против 61,8%.

В декабре 2025 года правительство продлило утвержденную в мае 2025 года отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 года включительно.

Уже в 2026 году Минфин предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 года на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 года платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 года включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В марте 2026 правительство приняло решение о предоставлении угольным компаниям новой отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов до 30 апреля 2026 года включительно. Погашать эту задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 года.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, говорил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Сальдированный убыток угольных компаний в 2025 году составил 408 млрд рублей против убытка в 11 против убытка в 112,6 млрд руб. в 2024 г., сообщал ранее Росстат.