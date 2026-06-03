Сальдированная прибыль предприятий в I квартале упала на 26,5%, до 5,19 трлн рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские предприятия в I квартале 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 185,4 млрд рублей, что на 26,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Росстат.

В том числе в марте сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 832,3 млрд рублей, сократившись на 10,1% относительно марта 2025 года (2 трлн 038,8 млрд рублей).

По итогам января-марта 2026 года 39,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 8 трлн 412,9 млрд рублей, которая по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 20,2%; убыток получили 23,3 тысячи организаций на сумму 3 трлн 227,5 млрд рублей (сокращение на 7,4%).

Доля организаций, получивших прибыль в I квартале 2026 года, составила 63,1% (в I квартале 2025 года - 68,4%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых в январе-марте выросла на 34,3% - до 1 трлн 475,8 млрд рублей. В сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 49,5% - до 1 трлн 176,7 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за I квартал 2026 года упала на 45,4%, составив 1 трлн 175,0 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в январе-марте выросла на 16,3%, до 714,7 млрд рублей.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль повысилась на 15,3% и достигла 881,2 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-марта равнялась 141,5 млрд рублей (снижение на 42,9%), в строительстве - 79,4 млрд рублей (рост на 5,1%), в сфере транспортировки и хранения - 91,3 млрд рублей (снижение в 6,1 раза), в сфере информации и связи - 129,2 млрд рублей (сокращение на 10,9%), в сфере финансовой и страховой деятельности - 33,9 млрд рублей (падение в 30,4 раза).

В 2025 году предприятия страны получили сальдированную прибыль в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в 2024 году.