ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Банк России в среднесрочной перспективе продолжит воздерживаться от публикации прогнозного диапазона по курсу национальной валюты.

Понимание прогнозной траектории обменного курса у ЦБ есть - это "часть всего модельного аппарата" макропрогноза, но публично она не раскрывается, говорил ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин. Главный минус такого раскрытия - риск того, что рынок будет трактовать прогнозный диапазон как негласную цель ЦБ, тогда как основой денежно-кредитной политики регулятора является таргетирование инфляции. В конце 2023 года Заботкин говорил, что ЦБ в первом полугодии 2024 года определится, публиковать ли прогноз по курсу. Однако в 2024 году, на фоне драматических изменений на валютном рынке из-за санкций США против группы Мосбиржи, ЦБ решил отложить обсуждение вопроса расширения круга показателей, публикуемых в среднесрочном макроэкономическом прогнозе, еще на год - до периода подготовки проекта Основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на трехлетку 2026-2028 годов.

В итоге позиция регулятора не изменилась: риски перевешивают плюсы, следует из комментария главы департамента ДКП ЦБ Андрея Гангана.

"Мы пока отложили эту идею. Просто мы считаем, что пользы от его публикации в текущих условиях будет мало. Скорее всего, многие люди просто неправильно будут интерпретировать прогноз по курсу", - сказал Ганган в интервью "Российской газете".

"Но не исключено, что в будущем он будет публиковаться. Мы проанализируем этот вопрос в рамках очередного Обзора денежно-кредитной политики ЦБ", - добавил он. Это не близкая перспектива: обзоры ЦБ планирует проводить раз в пять лет, а предыдущий был в 2021-2023 гг.

Ганган в интервью повторил тезис ЦБ о существенном влиянии жесткой ДКП на укрепление курса рубля в первом полугодии 2025 г.

"Сразу по нескольким каналам (влияет ДКП на курс - ИФ). Во-первых, при высоких ставках по кредитам россияне предъявляют меньший спрос на товары, в том числе импортные, соответственно, спрос на валюту снижается. Во-вторых, рублевые активы для граждан и бизнеса становятся привлекательнее валютных, поэтому они предпочитают сберегать в рублях. К тому же если кредиты дорогие, то, скажем, экспортеры для уплаты налогов и других расходов внутри страны предпочитают в том числе продавать накопленную ранее валюту вместо того, чтобы занимать в рублях. Все это с одной стороны, снижает спрос на валюту, с другой стороны, увеличивает ее предложение и способствует укреплению рубля. Поэтому в первой половине 2025 года мы видели устойчивое укрепление рубля. И оно в первую очередь было связано с жесткой ДКП", - сказал он.

Кратковременное ослаблении рубля в конце прошлого года происходило на фоне действия разовых факторов, отметил Ганган. "Среди самых значимых - очередные санкции в ноябре, из-за которых временно снизилось поступление валюты в страну, и пик импортных закупок со стороны автодилеров. Тогда перед очередным повышением утильсбора они закупили машин больше обычного, предъявив повышенный спрос на валюту", - сказал директор департамента ЦБ.

Сценарий, при котором разовые факторы вновь существенно ослабят рубль, "совсем сбрасывать со счетов" нельзя, поэтому важно поддерживать низкую инфляцию и привлекательность рублевых сбережений, отметил Ганган. "Если это условие выполнено, то в периоды турбулентности не будет слишком сильного всплеска спроса со стороны потребителей, и после некоторых колебаний курс будет возвращаться к стабильной динамике", - сказал он.