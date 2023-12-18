ЦБ в I полугодии 2024 года определится с публикацией прогноза по курсу рубля

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в первом полугодии 2024 года определится с публикацией прогноза по курсу рубля, если решит раскрывать эти данные, то курс точно не будет привязан к доллару США, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на конференции Российской экономической школы.

"В течение первого полугодия следующего года мы завершим внутреннее обсуждение на эту тему и в итоге примем окончательное решение, как в части того в принципе, публиковать или нет, и если публиковать, то в каком формате", - сказал Заботкин.

Он напомнил, что ЦБ рассматривает возможность публикации прогноза обменного курса, но окончательного решения пока не принято.

В мировой практике принято раскрывать прогноз по ВВП, инфляции, процентной ставке и курсу национальной валюты. "Из этих четырех переменных три мы сейчас публикуем, обменный курс пока остается за рамками публикации. Естественно, он является частью всего модельного аппарата, и прогноз строится с учетом некой прогнозной траектории обменного курса, но публично мы ее не раскрываем", - отметил зампред ЦБ.

Минусом публикации этих ожиданий является то, что это "будет восприниматься как некая индикация того, что ЦБ намерен поддерживать курс в соответствии с этой траекторией вне зависимости от изменяющихся обстоятельств". Заботкин подчеркнул, что это крайне нежелательно.

Он добавил, что в случае публикации прогноза курса рубля он будет представлен в виде диапазона. "Для какой именно переменной - это сейчас предмет обсуждения. Это точно не будет курс рубля к доллару", - заявил зампред ЦБ.

Говоря о волатильности курса рубля, он отметил, что "это нормальная ситуация для экономики с большим объемом сырьевых товаров в экспорте". Волатильность можно компенсировать за счет бюджетного правила, но полностью устранить этот эффект не получится.

Отвечая на вопрос, при каких условиях курс может вернуться к 69 рублям за доллар, Заботкин заявил, что это лежит за рамками базового прогноза ЦБ. "Наверно, есть такие условия, при которых это произойдет, но они лежат сильно за рамками нашего базового сценария", - сказал он.

Он отметил, что 70 рублей за доллар будет означать больший реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. "Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не хуже, чем они были в 2021 году, а, видимо, заметно лучше, чем они были в 2021 году", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что ЦБ точно не намерен использовать валютные интервенции для поддержания курса на каком-то определенном уровне. Если вешние условия меняются настолько, что экономике показан более слабый курс, то попытка сопротивляться его ослаблению за счет траты валютных интервенций приведет лишь к тому, что валютные резервы закончатся, подчеркнул зампред ЦБ. В таком случае, в случае отсутствия валютных резервов ЦБ уже не сможет купировать риски финансовой стабильности.