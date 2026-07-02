Поиск

Tesla во II квартале увеличила поставки электромобилей на 25%, лучше прогноза

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. во втором квартале 2026 года увеличила поставки на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 480 126 электромобилей (384 122 годом ранее), сообщается в пресс-релизе компании.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем ожидали роста до 402 776 машин. Объемы реализации подскочили на 34% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Продажи бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 467 762, остальных - 12 364.

Производство электромобилей Tesla в минувшем квартале увеличилось на 10,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 451 758 единиц. Показатель вырос на 10,6% относительно января-марта.

Tesla опубликует полную финансовую отчетность за второй квартал после закрытия рынка 22 июля, говорится в сообщении.

Акции компании прибавляют в цене 1,6% в начале торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 5,4%.

Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

 Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

 Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

 Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

ЦБ РФ не планирует устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

 Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

ЦБ только начал обсуждение приватизации НСПК, проведет рыночную оценку компании

Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

 Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

 ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. для Банка России не станет основным шагом в будущем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10241 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов