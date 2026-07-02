Tesla во II квартале увеличила поставки электромобилей на 25%, лучше прогноза

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. во втором квартале 2026 года увеличила поставки на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 480 126 электромобилей (384 122 годом ранее), сообщается в пресс-релизе компании.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем ожидали роста до 402 776 машин. Объемы реализации подскочили на 34% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Продажи бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 467 762, остальных - 12 364.

Производство электромобилей Tesla в минувшем квартале увеличилось на 10,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 451 758 единиц. Показатель вырос на 10,6% относительно января-марта.

Tesla опубликует полную финансовую отчетность за второй квартал после закрытия рынка 22 июля, говорится в сообщении.

Акции компании прибавляют в цене 1,6% в начале торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 5,4%.