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Квартальная выручка Tesla выросла на 26% при чистой прибыли хуже прогнозов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил выручку во втором квартале 2026 года на 26%, однако его чистая прибыль снизилась на 5%.

В отчетный период выручка компании составила $28,24 млрд против $22,5 млрд годом ранее. Опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $25,71 млрд.

Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $1,11 млрд с $1,17 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию сократилась до $0,32 с $0,33. Скорректированная прибыль составила $0,33 на акцию, оказавшись существенно ниже консенсус-прогноза экспертов в $0,51 на акцию.

Выручка в автомобильном сегменте повысилась на 23%, до $20,52 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии - на 13%, до $3,14 млрд, в сфере услуг - подскочила на 50%, до $4,58 млрд.

Поставки электромобилей компании в минувшем квартале увеличились на 25% относительного того же периода прошлого года, до 480 126. Производство повысилось на 10%, до 451 758 машин.

Операционные расходы Tesla подскочили на 47%, до $4,35 млрд, на фоне крупных инвестиций компании в сферу ИИ, а также другие исследования и разработки. Маржа операционной прибыли упала до 1,4% с 4,1% годом ранее.

Главный финансовый директор Вайбхав Танеджа предупредил, что операционные расходы продолжат расти в 2026 году и в дальнейшем. Рост цен на сырье и изменения в процентных ставках сказываются на расходах компании, отметил он.

Капиталовложения Tesla во втором квартале подскочили в 2,4 раза, до $5,8 млрд, в связи с чем она зафиксировала отрицательный свободный денежный поток (-$1,1 млрд) впервые за два года. В апреле компания повысила годовой план капиталовложений до $25 млрд.

С начала 2026 года капитализация Tesla снизилась на 16,8%.

Tesla Вайбхав Танеджа США
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