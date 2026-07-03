В России продажи легковых машин и LCV в июне выросли на 26,9%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в июне 2026 года вырос в годовом выражении на 26,9%, до 122 731 единицы, превысив результат мая на 5,4%, по статистике Минпромторга, собранной по данным о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Продажи легковых автомобилей в июне составили 115 762 машины (+29,3% год к году и +5,4% месяц к месяцу), легких коммерческих - 6969 (-2,4% г/г и +5,4% м/м). Продажи грузовиков в июне были на уровне 4079 штук (+14,7% г/г и +6,5% м/м). Автобусов за прошлый месяц было реализовано 797 (+20,2% г/г и -14,7% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в июне составил 127 607 штук (+26,4% г/г и +5,3% м/м). "Рынок новых автомобилей, произведенных в России, в июне 2026 года составил 82 242 единицы, увеличившись на 46,2% относительно аналогичного периода 2025 года", - уточняет Минпромторг.

За январь-июнь продажи легковых машин и LCV выросли на 13,1%, до 650 336 штук. Легковых автомобилей с начала года было реализовано 610 344 (+15,9%), LCV - 39 992 (-18%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 24 575 (-9,1%), автобусов - 4,91 тысячи (-0,3%).

Продажи автотехники всех типов с начала года выросли на 12%, до 679 821 единицы. "При этом объем продаж новых транспортных средств, произведенных в России, вырос на 29,3%, до 430 982. Благодаря этому доля отечественной продукции в общем объеме рынка за полугодие выросла до 63,4% - более чем на 8 процентных пунктов (п.п.) относительно аналогичного периода прошлого года", - сообщили в министерстве.

Положительную динамику по итогам I полугодия 2026 года Минпромторг отмечает в продажах гибридного и электрического транспорта.

Рынок таких автомобилей с начала года увеличился почти вдвое (на 90,7%), до 54,3 тысячи штук. Доля электромобилей и гибридов, локально произведенных в России, поднялась до 27,3% (14 849) с 9,4% годом ранее. Доля электромобилей и гибридов в общем объеме авторынка по итогам 6 месяцев составила 8% (+2,6 п.п. г/г).

"Чистых" электромобилей в январе-июне 2026 года в стране было реализовано 4928 (+7,9%), из которых на произведенные в России пришлась половина объема (48,3%) против 20,7% в первом полугодии 2025 года.