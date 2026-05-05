Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в апреле выросли на 13% год к году

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в апреле 2026 года вырос в годовом выражении на 13%, до 125 461 единицы, по сравнению с мартом - увеличился на 12,3%, свидетельствуют данные Минпромторга на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Как сообщили в министерстве, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 117 726 шт. (+16,2% год к году и +12,6% месяц к месяцу), легких коммерческих - 7 735 шт. (-20,7% г/г и +7,8% м/м). Продажи грузовиков в апреле были на уровне 4 862 шт. (+5% г/г и +4% м/м). Автобусов было реализовано 982 шт. (-7% г/г и -1% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в апреле составил 131 305 шт. (+12% г/г и +12% м/м).

За январь-апрель 2026 г. продажи легковых машин и LCV в РФ, как следует из данных Минпромторга, выросли на 8,1%, до 411 126 шт. Легковых автомобилей с начала года было реализовано 384 716 (+11,1%), LCV - 26,41 тыс. шт. (-22,4%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 16 665 шт. (-17%), автобусов - 3 179 (-11%).

Продажи автотехники всех типов с начала года выросли на 7%, до 430,97 тыс. шт.

"Рынок автомобилей отечественного производства за четыре месяца превысил 268,5 тыс. шт., что на 22% больше показателей января-апреля 2025 года. Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 162,4 тыс. шт., что почти на 12% меньше объёмов аналогичного периода прошлого года. Доля российской техники по итогам января-апреля 2026 г. выросла на 8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 62%. При этом непосредственно в апреле такая доля составила почти 67% (за месяц реализовано 87,3 тыс. автомобилей отечественного производства, что на 34% больше, чем в апреле 2025 года)", - отметили в Минпромторге.