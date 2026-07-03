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Зампред ЦБ считает, что ситуация с топливом отразится на динамике ВВП II квартала

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке отразится на динамике экономики России за второй квартал 2026 года, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Это видно в данных по промышленному производству за апрель-май: у нас произошло довольно значимое снижение выпуска в топливном секторе. Конечно, на уровне ВВП второго квартала это отразится", - сообщил он.

Он не считает, что этот фактор приведет к отрицательным значениям ВВП во II квартале.

Ранее Банк России оценивал рост ВВП в январе-апреле на уровне 0,3%, в I полугодии ожидал рост на 0,5%.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%, в 2028 году - на 1,5-2,5%.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

"Прогноз будет актуализирован в июле с учетом всех всех параметров, которые в него входят", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос о перспективах пересмотра Банком России ожиданий по ВВП в ходе очередного опорного раунда.

Минэкономразвития ранее оценило рост ВВП в мае 2026 года в 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе. За январь-май 2026 года ВВП, по оценке ведомства, увеличился на 0,2% в годовом выражении.

Минэкономразвития Алексей Заботкин Банк России
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