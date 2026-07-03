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В ЦБ отметили "зашумленность" недельных данных о ценах на топливо

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России сможет оценить влияние ситуации с топливом на инфляцию на основе полных данных за июнь, недельных показателей недостаточно, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Эти оценки (влияния роста цен на топливо на общий индекс потребительских цен, ИПЦ - ИФ) мы сможем дать только по итогам рассмотрения полных данных за месяц. Пока нет полных данных за месяц, невозможно сказать, что произошло с индексом потребительских цен. То, что публикуется на недельной основе, это часть корзины, которая охватывает примерно 100 позиций, чуть больше, и примерно 50% весов в корзине. Это далеко не весь индекс потребительских цен", - сообщил он.

Он в очередной раз подчеркнул, что ЦБ не рассматривает недельные данные как показатель инфляции. "Это очень "шумный" индикатор. Мы ждем данных по полному июню, которые будут опубликованы на следующей неделе. На основании этого мы будем формировать более целостное и корректное представление о картине текущего роста цен, но мы будем её интерпретировать, наверно, как всегда: не для отдельно взятого июня - последнего месяца, а в контексте предыдущих месяцев", - пояснил зампред ЦБ.

Для Банка России важна устойчивая составляющая динамики цен.

"Коллегиальное мнение совета директоров по итогам июньского заседания осталось, что устойчивые темпы роста цен находятся в диапазоне от 4% до 5% в сезонно сглаженном выражении в пересчёте на год. Есть показатели, которые ниже 4%, есть некоторые показатели, которые выше 5%, но общая тенденция, по мнению совета директоров, это то, что мы пока находимся в ситуации, когда текущие темпы роста цен по-прежнему несколько выше, чем целевое значение инфляции (4% - ИФ)", - отметил Заботкин.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно.

Годовая инфляция, исходя из недельных данных Росстата, на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Алексей Заботкин Росстат Банк России
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