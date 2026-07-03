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ФНБ в июне вырос на 148,9 млрд рублей, до 13,1 трлн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) после снижения на протяжении четырех месяцев подряд в июне вырос на 148,9 млрд рублей, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ.

Объем ФНБ на 1 июля составил 13 трлн 104,15 млрд рублей (эквивалент $168,53 млрд), или 5,6% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 12 трлн 955,28 млрд рублей ($182,41 млрд, 5,5% ВВП).

Ликвидные активы фонда на начало июля составили 3,61 трлн руб., или $46,45 млрд (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год) по сравнению с 3,41 трлн руб. ($48,05 млрд, те же 1,5% ВВП) месяцем ранее.

В июне средства ФНБ в сумме 8,8 млрд рублей были конвертированы в 786,4 млн китайских юаней.

Также в июне ФНБ пополнился юанями и золотом, приобретенными за счет нефтегазовых допдоходов 2025 года. На счета по учету средств ФНБ поступили 3,46 млрд юаней и 5,15 т золота.

Объем юаней в ФНБ в результате вырос со 185,55 млрд до 189,8 млрд. Объем золота сократился до 141,1 тонн со 145,2 месяц назад.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2025 г. по 30 июня 2026 г. составила $53,6 млн (эквивалент 4,17 млрд рублей).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2026 году составил 89,54 млрд руб. ($1,16 млрд).

ФНБ
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