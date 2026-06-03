ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в мае продолжил снижаться, сократился на 257,917 млрд рублей после уменьшения на 200,602 млрд рублей в апреле и на 134,96 млрд рублей в марте, судя по данным на сайте Минфина.

В январе 2026 года и декабре 2025 года он рос на 224,1 млрд рублей и 156 млрд рублей соответственно, в феврале снизился на 90,5 млрд рублей.

Объем ФНБ на 1 июня составил 12 трлн 955,276 млрд рублей (эквивалент $182,411 млрд), или 5,5% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 трлн 213,193 млрд рублей (эквивалент $176,457 млрд), или 5,6% ВВП.

Ликвидные активы фонда на начало июня составили 3 трлн 412,352 млрд рублей, или $48,046 млрд (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год) по сравнению с 3 трлн 625,531 млрд рублей месяцем ранее ($48,418 млрд). На 1 апреля они были на уровне с 3 трлн 889,151 млрд рублей, или $47,84 млрд (1,7% ВВП), на 1 марта - 4 трлн 4,967 млрд рублей, или $51,828 млрд (1,7% ВВП), на 1 февраля - 4 трлн 226,462 млрд рублей, или $55,808 млрд (1,8% ВВП), на начало года - 4 трлн 84,98 млрд рублей, или $52,22 млрд (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ остался на прежнем уровне - 145,18 тонн (145,348 т было на начало апреля, 147,197 т - на начало марта, 155,094 т - на начало февраля и 160,24 т - на 1 января).

В мае 3,509 млрд рублей средств ФНБ были конвертированы в 336,3 млн юаней. В результате объем юаней вырос до 185,547 млрд со 185,211 млрд месяцем ранее (185,211 млрд также было на 1 апреля, 188,087 млрд юаней было на 1 марта, 201,066 млрд юаней - на 1 февраля, 209,152 млрд юаней - на начало января).

Также на счетах по учету средств ФНБ размещены 1,534 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, с 1 января по 31 мая была отрицательной - минус 265,925 млрд рублей. Сложилась она следующим образом: переоценка в валюте - минус 126,661 млрд рублей, в золоте - минус 97,413 млрд рублей, по евробондам Украины - минус 21,613 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 20,238 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с 15 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года составила $45,7 млн, что эквивалентно 3,246 млрд рублей.