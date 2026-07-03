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Т-Банк отметил рост спроса на наличные

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Т-Банк отмечает рост спроса на наличные денежные средства, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов.

"Мы действительно видим рост увеличения объема наличности. Но, скорее, это в принципе денежная масса растёт, и весь рынок растёт - отсюда рост наличных и возникает. Ну и, конечно же, на мой взгляд, динамика пока не катастрофична, но она возникает в силу различных ограничений мобильного интернета и т.д. И, наверное, какое-то влияние повышение налогов на уход в наличные даёт", - сказал Хромов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Пока мы не видим такого катастрофичного спроса на наличные, но действительно есть тенденция к росту, и к этому стоит присмотреться", - добавил он.

Хромов также рассказал, что банк работает над обновлением парка платежных терминалов, что в перспективе позволит всем устройствам работать с новыми технологиями безналичных платежей.

"У нас больше 155 тыс. платежных терминалов. Уже более 20% мы обновили на современные Android-устройства, которые поддерживают все возможные способы оплаты - карточки, биометрию, QR-коды, BLE и подобное. Мы планируем продолжить обновление парка и перевести до 100% на современные устройства", - сказал директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка.

Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца 2026 года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков.

Т-Банк
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