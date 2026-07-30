Российский топливный союз обратил внимание кабмина на проблемы частных АЗС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский топливный союз (РТС), представляющий интересы розничных топливных операторов страны, направил письмо в правительство РФ, в котором обращает внимание на проблемы частных АЗС - они продолжают оставаться без нефтепродуктов, хотя ситуация на топливном рынке стабилизируется.

Как сообщается в письме РТС, с которым ознакомился "Интерфакс", частные заправки не могут купить топливо по приемлемым ценам, а приобретенные на бирже нефтепродукты им просто не поставляются, поскольку в текущей ситуации нефтяники в первую очередь снабжают топливом свои автозаправочные сети.

"В настоящее время независимые АЗС практически не имеют возможности приобретения топлива в оптовом звене по ценам, соответствующим биржевым индикаторам. Объемы биржевых продаж неуклонно сокращаются. Купленные и предоплаченные партии биржевого товара отгружаются либо с большой задержкой, либо сделки расторгаются после неоднократного продления сроков отгрузки. Мелкооптовые внебиржевые продажи сбытовыми структурами ВИНК по ценам, соответствующим биржевым индикаторам, отсутствуют. Доступны лишь небольшие объемы топлива по ценам, в 1,5 - 2 раза превышающим биржевые индикаторы, которые поступают по импорту или продаются на условиях самовывоза автомобильным транспортом на некоторых базисах ВИНК или на нефтебазах", - говорится в письме.