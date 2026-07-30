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Цены на нефть колеблются между ростом и снижением в четверг

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг, несмотря на продолжающиеся удары США по Ирану.

Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $90,75 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $6,65 (7,9%), до $90,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,67 (0,79%), до $84,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость поднялась на $5,2 (6,56%), до $84,46 за баррель.

Нефть резко подорожала в среду на заявлении президента США Дональда Трампа, пообещавшего жесткий ответ на удар Ирана по американской базе в Иордании.

"Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью Fox News, употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придется".

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

В ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану. Были атакованы десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты, сообщило CENTCOM.

Рост цен на нефть сдерживается тем, что поставки сырья из Персидского залива продолжаются, несмотря на почти полную остановку движения танкеров через Ормузский пролив, блокируемый Ираном. Согласно оценкам Rystad Energy, нефть в объеме порядка 13 млн баррелей в сутки по-прежнему экспортируется из этого региона.

Даже после объявления йеменскими хуситами о намерении блокировать поставки саудовской нефти через Красное море танкеры, особенно связанные с Китаем, продолжают двигаться через Баб-эль-Мандебский пролив.

"Хотя общий объем поставок сократился, нефть продолжает экспортироваться из региона по разным каналам, и прорабатываются дополнительные обходные маршруты. Чем дольше сохраняется такая ситуация, тем сильнее эти альтернативные маршруты и методы будут ослаблять возможность Ирана использовать Ормузский пролив как рычаг давления", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор.

Brent WTI Иран США
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