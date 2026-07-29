ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, сообщил Федеральный комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Это решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов.

За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали девять из 12 членов FOMC.

Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда, Миннеаполиса и Далласа Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов на прошедшем заседании.

"Экономическая активность увеличивается уверенными темпами, несмотря на повышенную неопределенность, отчасти вызванную конфликтом на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении FOMC. - Рост производительности труда и капиталовложения остаются высокими".

"Увеличение занятости соответствует темпам повышения численности рабочей силы, и безработица практически не изменилась", - считают в FOMC.

"Инфляция остается выше целевых 2%, что отчасти обусловлено кризисом на стороне предложения, который привел к росту цен в определенных секторах, включая стоимость энергоносителей. FOMC обеспечит ценовую стабильность", - говорится в заявлении.

Американские фондовые индексы теряют 0,6-1,4% в ходе торгов в среду. Курс доллара в паре с евро опустился на итогах заседания ФРС: пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1428 по сравнению с $1,1401 до публикации итогов заседания.