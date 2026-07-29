Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае составил 123 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток российских угольных компаний в январе-мае 2026 года составил 123,1 млрд рублей после убытка в 136,2 млрд рублей годом ранее.

По данным Росстата, за первые пять месяцев этого года угольные компании получили прибыль в размере 35,5 млрд рублей (-42,2% к аналогичному периоду прошлого года), убытки составили 158,6 млрд рублей (-19%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 34,3% после 35,1% годом ранее, убыточных - 65,7% после 64,9%.

В декабре 2025 года правительство продлило утвержденную в мае 2025 года отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 года включительно.

Уже в 2026 году Минфин предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 года на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 года платежей по НДПИ и страховым взносам. Предполагалось, что рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 года включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В марте 2026 года правительство приняло решение о предоставлении угольным компаниям новой отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов до 30 апреля 2026 года включительно. Погашать эту задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 года.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, говорил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Сальдированный убыток угольных компаний по итогам 2025 года составил 408 млрд рублей против убытка в 112,6 млрд рублей в 2024 году.