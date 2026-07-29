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Сбербанк в новой стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в 50% от прибыли

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в новой трехлетней стратегии на 2027-2029 годы будет стараться сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли, многое будет зависеть от развития регулирования, заявил РБК-ТВ зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"У нас, конечно, намерения точно есть, сохранить тот уровень, который мы (платим - ИФ)", - сообщил он.

"Очень многое зависит от того все-таки, что будет с точки зрения регулирования. Мы смотрим, скорее, не на 2027 год, а на 2027-2029 годы. И там очень много вопросов, которые сегодня пока ещё до конца не прояснены и они очень важны для нашего итогового решения. Дивидендная политика в новой стратегии - все очень ждут ясности в этом вопросе, и мы это понимаем. Ожидания, намерения наши, они в общем понятны, здесь мы не скрываем, мы будем к этому стремиться (к распределению 50% прибыли на дивиденды - ИФ)", - отметил финдиректор Сбера.

Банк будет предлагать именно такой уровень дивидендных выплат, если ему позволит финансовый результат и регулирование, добавил топ-менеджер.

Акционеры Сбербанка в июне на годовом собрании решили выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 850,2 млрд рублей.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство России.

Сбер Сбербанк Тарас Скворцов
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