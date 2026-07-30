Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром после трех дней снижения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль укрепляется после трех дней снижения благодаря высоким ценам на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,778 руб. (-1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом осталась на 5,65 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах в четверг после заметного скачка накануне на фоне продолжающихся взаимных обменов ударами между США и Ираном. Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $92,5 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 7,9%, до $90,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,77%, до $85,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 6,57%, до $84,47 за баррель.

Нефть резко подорожала в среду на заявлении президента США Дональда Трампа, пообещавшего жесткий ответ на удар Ирана по американской базе в Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью Fox News, употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придется".

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

В ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану. Были атакованы десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также военно-морские объекты, сообщило CENTCOM.

Рост цен на нефть сдерживается тем, что поставки сырья из Персидского залива продолжаются, несмотря на почти полную остановку движения танкеров через Ормузский пролив, блокируемый Ираном. Согласно оценкам Rystad Energy, нефть в объеме порядка 13 млн баррелей в сутки по-прежнему экспортируется из этого региона. Даже после объявления йеменскими хуситами о намерении блокировать поставки саудовской нефти через Красное море танкеры, особенно связанные с Китаем, продолжают двигаться через Баб-эль-Мандебский пролив.

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 июля снизилась до 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, сообщил в среду вечером Росстат. Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% (с 1,66% неделей ранее) и снижением цен на дизельное топливо на 0,06% (после роста на 1,87% неделей ранее). Из данных за 27 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 июля ускорилась до 5,95% с 5,84% на 20 июля (на конец июня составляла 6,02%. Замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Рост ВВП РФ в июне 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,1% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-июнь 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,3% в годовом выражении. Во II квартале рост ВВП РФ оценивается в 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,2% в I квартале.

"В среду продолжилась волна ослабления рубля, поддерживаемая повышенным спросом на валюту и снижением предложения со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. "В четверг ожидаем движения китайского юаня в верхней половине диапазона 11,5-12 рублей, а американского доллара - в коридоре 77-82 рубля. В случае же дальнейшего улучшения ситуации с валютной ликвидностью и на поддержке со стороны динамики цен на нефть рубль может попытаться отыграть часть потерь среды, чему будет способствовать переход участников торгов к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранной валюте", - полагает Зварич.

По словам главного аналитика "Алор Брокер" Андрея Зацепина, "продолжает удивлять рубль, который вновь подешевел, несмотря на рост нефти. Вчера "россиянин" отдал "китайцу" 1,1% стоимости. Пара уходила выше отметки 11,8 руб./юань. Возможно, в последние дни повысился спрос на валюту со стороны экспортеров, которые готовятся к оживлению спроса осенью, после окончания сезона отпусков. Но в целом снижение нацвалюты выглядит неоправданным, ждем начала его укрепления".