"Сахалинская Энергия" разработала новый алгоритм 4Д-сейсмики углеводородов на шельфе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Компания "Сахалинская Энергия" - оператор проекта "Сахалин-2" (входит в "Газпром") - разработала новый алгоритм, а также согласовала методологию 4Д-сейсмомониторинга для шельфовых углеводородных проектов, сообщила старший советник по геофизике ООО "Сахалинская Энергия" Ольга Тимофеева, выступая на форуме "Энергия Сахалина-2026".

По ее словам, 4Д-сейсмомониторинг позволяет изучить, какие изменения происходят в пласте, дает возможность оптимизировать добычу, сократить операционные затраты, повысить объем извлекаемых запасов.

"На суше обычно это решается бурением специальных скважин, но на шельфе мы себе такую роскошь позволить не можем. Одно из основных условий шельфовой добычи - очень ограниченный номерной фонд скважин. И здесь единственным инструментом является 4D-сейсмика", - рассказала Тимофеева.

Она напомнила, что впервые в России 4Д-сейсмика была проведена на Астохском участке Пильтун-Астохского месторождения "Сахалина-2".

"Был громкий успех, поскольку нам удалось локализовать участок нефти, туда была пробурена горизонтальная скважина, она до сих пор добывает. Это дало нам дополнительный объем добычи 9,5 млн баррелей. В 2015 году, окрыленные успехом, мы уже выполнили съемку на всех объектах. Это позволило нам оптимизировать три цели для скважин. Плюс 7 млн баррелей. В 2018 году была выполнена съемка с очень интересным аспектом на одном из месторождений. В 2022 году мы умудрились организовать и выполнить съемку на Пильтун-Астохском месторождении. Результаты уже вовсю используются, есть ощутимый экономический эффект. Также съемка была выполнена в прошлом, 2025 году - это тоже маленький шажочек вперед", - отметила Тимофеева.

По ее словам, среди ключевых результатов внедрения 4Д-сейсмики - минимизация влияния на экологию региона. "Наши специалисты-экологи разработали программу мониторинга антропогенных шумов от источника, что позволило сохранить численность сохраняемых китов", - сказала она.

Во-вторых, были существенно изменены подходы к обработке и анализу информации, выработана отраслевая методология. "Мы научились интерпретировать 4D-сигналы с пониженными фильтрационными свойствами, что существенно повысило экономическую эффективность метода. Накопленный опыт был собран в методических рекомендациях, которые мы защитили в Государственной комиссии по запасам. Документ сейчас находится в общем пользовании. Я знаю, что другие операторы успешно используют его при планировании и реализации съемки", - рассказала Тимофеева.

"И, наверное, самое значимое достижение, это то, каким образом развивалось российское участие на таком проекте. В 1997 году, когда мы выполняли базовую съемку, доля российских специалистов была практически нулевой. И вот в прошлый сезон 2025 года на проекте не оказалось ни одного западного специалиста. Все было сделано руками и головами российских экспертов", - сказала она.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года. В 2025 году завод произвел 10,3 млн тонн СПГ. Совладельцами ООО "Сахалинская энергия" являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.