Депозиты физлиц-нерезидентов и иностранных филиалов в РФ вывели из-под особого порядка исполнения обязательств

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Депозиты иностранных граждан и филиалов иностранных компаний в российских банках выведены из-под действия контрсанкционного указа президента, вводящего специальное регулирование исполнения обязательств перед "недружественными" нерезидентами.

Президентский указ №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" был подписан 5 марта 2022 года.

В начале июня 2026 года президент подписал указ №377, распространяющий особый порядок исполнения обязательств на банковские вклады. Он касался обязательств в размере свыше 10 млн рублей в календарный месяц или эквивалент этой суммы в валюте. Для их исполнения необходимо открывать на имя нерезидента специальный рублевый счет типа "С", где блокируются перечисляемые средства. Конвертация этих денег в валюту возможна только по разрешению российских властей.

Как следует из опубликованного во вторник указа от 4 августа №550, новый порядок исполнения обязательств теперь не будет распространяться на банковские вклады, если вкладчиками являются физлица - иностранные кредиторы, а также на вклады зарегистрированных в РФ филиалов, представительств и других структурных подразделений иностранных организаций-кредиторов. При этом такие лица смогут получить средства в рублях, которые были зачислены на счета типа "С" с 1 июня 2026 года до вступления в силу уточненного указа.



