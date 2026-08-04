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FESCO приостановит прием заявок на отправки через акваторию Черного моря

FESCO приостановит прием заявок на отправки через акваторию Черного моря
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (входит в контур управления ГК "Росатом") после инцидента с судном "Янина" временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска, сообщила компания.

"Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом FESCO. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. Об изменениях статуса будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, теплоход "Янина", принадлежащий FESCO, в ночь на 1 августа получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул в 130 милях от Новороссийска, все 17 членов экипажа были спасены.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

FESCO
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FESCO приостановит прием заявок на отправки через акваторию Черного моря

 FESCO приостановит прием заявок на отправки через акваторию Черного моря

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