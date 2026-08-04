Рынок акций РФ завершил вторник ростом к 2270п по индексу МосБиржи

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил коррекционное восстановление, несмотря на упавшую нефть (сентябрьский фьючерс на Brent откатился к $79 за баррель) на фоне затишья в конфликте между США и Ираном, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2270 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2269,23 пункта (+0,3%), индекс РТС снизился до 881,14 пункта (-1%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "АЛРОСА" (+5,8%), "Русала" (+4,3%), "Норникеля" (+3,1%), но просели бумаги "Группы компаний ПИК" (-1,8%), "Татнефти" (-1,1%), АФК "Система" (-1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составил 81,1291 руб. (+1,06 рубля).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (+1,6%), Сбербанка (+1,4% и +1,3% "префы"), "ФосАгро" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1,2% "префы"), "Т-Технологии" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "ВК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи во вторник с переменным успехом двигался в середине диапазона 2200-2300 пунктов, покупателей сдерживало снижение цен на нефть. Тем не менее, у инвесторов сохраняются надежды на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Также поддержку рынку в ближайшие дни может оказывать реинвестирование ранее выплаченных дивидендов - на счета инвесторов начинают поступать выплаты от крупных эмитентов.

В середине недели Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, Росстат сообщит о темпах роста потребительских цен в недельном отчете - данные могут оказать влияние на расстановку сил игроков. Индекс МосБиржи без новых вводных в части геополитики сохранит движение в рамках 2200-2300 пунктов, считает Смирнов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, активность инвесторов в начале августа традиционно низкая. Нефть во вторник локально проваливалась после заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что США и Иран могут заключить сделку по Ормузскому проливу и восстановить там нормальное судоходство уже во вторник-среду.

В среду аналитик ожидает движения индекса МосБиржи в коридоре 2200-2300 пунктов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций, также выросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX выросли на 0,2-0,8%) и США (индексы к 19:00 мск выросли на 1,5-2,8% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером во вторник цены продолжают снижение после заявлений президента США Трампа о решении не наносить запланированные массированные удары по Ирану и желании добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросили сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени составила $79,34 за баррель (-5,3% и -7% в понедельник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $75,88 за баррель (-5,5% и -5,1% накануне).

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, "будет заключено в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что Brent будет торговаться в диапазоне $80-90 за баррель, пока не случится существенной эскалации конфликта или пока не поступит подтверждение подписания ядерной сделки между США и Ираном. Эксперты банка отмечают, что дефицит на рынке топлива сохраняется. По их оценкам, мировые запасы нефти в последние две недели сокращались в среднем на 6,3 млн баррелей в сутки на фоне снижения поставок из Персидского залива и Красного моря, а также из России, в сочетании с увеличением импорта в страны Азии.

Экспорт из стран Персидского залива упал до примерно 36% от довоенного уровня, подсчитали в Goldman. В начале июля он составлял почти 80% от объемов, поставлявшихся в феврале.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по московскому времени составил 72,4 млрд рублей (из них 13,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5 млрд рублей на бумаги "Озона" и 4,87 млрд рублей на акции "Т-Технологии").