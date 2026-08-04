Рубль слегка опустился по итогам торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль ослаб на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,951 руб., что на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань поднимался выше 12 руб. впервые с 23 марта.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 5 августа на 1,06 рубля, до 81,1291 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,62 рубля, до 93,5824 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Вместе с сезонной активизацией спроса на инвалюту со стороны импортеров может наблюдаться сокращение ее предложения на фоне того, что в курс сейчас в основном перекладываются июньские цены на нефть, а тогда она подешевела за месяц на 28%. Добавим к факторам давления пик сезона отпусков - время активного спроса на наличную валюту. Продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ в июле тоже фактор не в пользу рубля. Впрочем, более выраженно он проявится ближе к концу года. Ожидаем скорой стабилизации курса. Возможное возобновление переговоров по Украине может сократить геополитическую риск-премию. Цены на нефть в июле снова пошли вверх, что может транслироваться в поддержку рубля ближе к концу августа. Завтра Минфин объявит об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила. Краткосрочно ждем доллар на уровне 80-82, юань - 11,8-12,1 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Цены на нефть падают во вторник вечером благодаря надеждам на ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $79,15 за баррель, что на 5,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,8%, до $75,68 за баррель.

Как Brent, так и WTI торгуются на минимумах с 13 июля.

Рынок резко пошел вниз на заявлении министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду. "Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива", - сказал он в интервью CNBC во вторник.

Позднее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Банк России во вторник, 4 августа, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,3 трлн рублей (при лимите 4,3 трлн рублей и спросе 5,655 трлн рублей) в среднем по ставке 14,02% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 28 июля, ЦБ разместил 4,31 трлн рублей (при лимите 4,31 трлн рублей и спросе 6,029 трлн рублей) в среднем по ставке 14,04% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 4 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 9 базисных пунктов - до 13,86% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник понизились на 1 базисный пункт - до 14,36%, 14,39% и 15,07% годовых соответственно.