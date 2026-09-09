Суммарный импорт природного газа Китаем упал на 13% в июле

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китай, крупнейший в мире импортер природного газа, в июле 2026 года принял суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) 13,43 млрд куб. м газа, что на 13% меньше, чем годом ранее (15,4 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Кризис в Персидском заливе лишил мировой рынок существенной доли предложения нефти и СПГ. Как следствие - средняя цена импорта газа Китаем в июле выросла до $424 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с начала 2023 года. В этом увеличении средней цены поставок должны были найти отражение не только рост мировых цен на СПГ, но и заметное увеличение привязанной к цене нефти стоимости трубопроводного газа с начала нового квартала.

По "трубе" КНР получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего рост российских поставок по газопроводу "Сила Сибири". Поставщики Центральной Азии на фоне усиления летней жары могут больше газа направлять на покрытие потребностей внутреннего рынка, а не на экспорт.

Россия также является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее - 18 и 20 сентября.