Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,25%

Лидируют бумаги "ЛУКОЙЛа"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренное повышение благодаря как растущим мировым ценам на нефть, так и надеждам на некоторое снижение геополитических рисков в связи с возобновившейся в последние дни активностью относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2279,69 пункта (+0,25%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+1%), "ФосАгро" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-1,3%), МКПАО "ВК" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп занимает вразумительную и ответственную позицию по Украине, Европе будет трудно вернуть к себе доверие на этом направлении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "У европейцев были еще последующие шансы, чтобы они заняли такую же вразумительную и ответственную позицию, как администрация Трампа. То есть, чтобы они посмотрели на реальные факты, на положение дел "на земле", включая людей, которые на этой земле живут, и на их мнение", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

По словам Лаврова, европейцы "с каждым разом заявляют, что Россия должна понести "стратегическое поражение". "Вот буквально на днях, то ли глава евродипломатии Кая Каллас, то ли кто-то еще из "говорящих голов" в Европейском союзе заявляли, что надо снова добавить, вот еще чуть-чуть добавят и "Украина всех победит". Они, мол, не признают никогда и ничего, что нарушает территориальную целостность Украины", - сказал глава МИД РФ. "Поэтому, когда Европа говорит: "Нет, мы должны". (...) Ребята, у вас было столько шансов, вы их все провалили. Поэтому теперь, чтобы вам хоть каким-то образом снова что-то доверить, вы должны очень сильно постараться, чтобы объяснить, что вы на этот раз задумали. И это будет сложно", - заключил Лавров.

Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил глава МИД РФ. "Вот это "или-или", это противопоставление всех, кто не хочет порвать с Россией, европейским ценностям оно живет в них давно. И мы уже многое обсуждали, но то, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, не существует более, это факт", - сказал Лавров.

Недавние контакты американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Они были содержательными. Я не хотел бы давать этим переговорам оценки - называть их хорошими или плохими, продуктивными или непродуктивными", - сказал он журналистам в Колумбии. Рубио отметил, что на встречах стороны озвучили новые идеи, а в целом поездка позволила реанимировать контакты по Украине после многомесячной паузы.

При этом глава госдепа подчеркнул, что "это сложный конфликт". По его оценке, за последнее время "мы не видели у сторон большой склонности к компромиссам". Рубио также напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть некоторые "красные линии", нарушать которые они не хотят. "Предстоит проделать еще много работы", - заключил он.

Мировые цены на нефть 9 сентября утром продолжают повышаться после умеренного роста накануне, участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,38%, до $99,27 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,26%, до $94,2 за баррель.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) призвал команды нефтяных танкеров вблизи Кувейта и Бахрейна немедленно покинуть суда в связи с предстоящим нанесением по ним ударов, передал IRIB. Военно-морские силы КСИР указали, что удары будут нанесены в ответ на американские атаки на иранские танкеры, отмечает телеканал. При этом целями будут суда в портах Кувейта и Бахрейна независимо от того, стоят ли они на якоре или пришвартованы.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удар по иранскому нефтяному танкеру вблизи острова Харк в Персидском заливе. Кроме того, по данным агентства Fars, взрывы прогремели в районе иранского города Джаск, расположенного на побережье Оманского залива.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник. Давление на рынок акций оказал скачок цен на нефть до максимумов с июля на опасениях сокращения поставок из стран Персидского залива после угрозы Тегерана полностью заблокировать Ормузский пролив и сообщений об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Накануне МИД Ирана заявил, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США. Во вторник СМИ сообщили об атаках на ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии. Удары, нанесенные йеменскими хуситами, привели к пожарам на нефтяных объектах, их работа была приостановлена, сообщило впоследствии министерство энергетики страны.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,02%), что говорит о вероятном снижении активности продавцов на фондовых биржах США 9 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая и Южной Кореи подрастают на 0,1-1,1%, индекс Австралии снижается на 0,2%, в то время рынки акций Японии и Гонконга демонстрируют околонулевую динамику.