Рынок акций РФ просел ниже 2265п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в ожидании новостей на тему усилий сторон по урегулированию конфликта вокруг Украины, а также в преддверии выхода данных Росстата по инфляции; фактором поддержки выступила раллировавшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель впервые с конца июля) на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже 2265 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2264,02 пункта (-0,4%, минимум дня - 2253,9 пункта), индекс РТС - 834,57 пункта (+0,7%). Из индексных акций лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-2,9%), бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,6%) и "НОВАТЭКа" (-2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составил 85,4594 руб. (-1,01 рубля).

Подешевели также акции МКПАО "Озон" (-2,3%), "ММК" (-2,1%), "Московской биржи" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Газпрома" (-1,7%), АФК "Система" (-1,6%), ВТБ (-1,5%), "Интер РАО" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "ВК" (-1,3%), "Полюса" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,5% "префы"), "Т-Технологии" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "ИКС 5" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,6% "префы"), "НЛМК" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Сбербанк утром в среду выпустил неплохой финотчет по РСБУ: в январе-августе 2026 года банк увеличил чистую прибыль на 19% в годовом выражении (до 1 трлн 332,7 млрд рублей), в августе прибыль выросла на 14,2% (до 169,1 млрд рублей). Рентабельность капитала Сбера за 8 месяцев 2026 года составила 22,9%, за август - 23,1%.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,1%), "МТС" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, геополитический оптимизм, связанный с активизацией дипломатических контактов по вопросам украинского урегулирования, поддерживает рынок, но полноценный восходящий тренд пока не сформирован. Настоящим триггером переоценки могут стать содержательные результаты переговоров. Поддержку индексу Мосбиржи оказывают высокие нефтяные цены на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном (Brent снова выше $100 за баррель).

В итоге на фоне изменчивости геополитических сообщений индекс Мосбиржи по-прежнему находится в зоне неопределенности. Сценарий восстановления, тем не менее, сохраняется, следующий уровень сопротивления - 2300 пунктов, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи днем переписал минимум вторника, затем отыграл часть потерь, однако этот импульс восстановления продолжить не удалось. Отскоку могла способствовать обнадеживающая информация, связанная с геополитикой. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе, рассчитывая на встречную открытость Киева к возвращению этого формата. Он также отметил, что ряд стран проявляет заинтересованность в предоставлении площадки для встречи Россия-США-Украина.

Кроме того, в Кремле сообщили, что лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора обсуждали возможность проведения трехстороннего саммита Россия-США-Китай на форуме АТЭС. Таким образом, подтверждаются намерения ключевых сторон продолжать переговорный процесс по Украине. Это дает поводы для умеренного оптимизма. В результате, если появятся признаки прогресса в консультациях по мирному урегулированию, это способно вернуть индекс МосБиржи к восходящей динамике. В четверг индекс может находиться в диапазоне 2250-2290 пунктов, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вечером не показывал значительных изменений, колеблясь в районе важных технических отметок в ожидании фундаментальных сигналов.

Акции "Акрона" (+5,5%) получили поддержку от новостей о подписании меморандума между Россией и Турцией о поставках минеральных удобрений, который должен создать основу для роста экспорта удобрений из РФ. Акции "Татнефти" поддержали выросшие цены на нефть. Кроме того, бумаги до 13 октября торгуются с дивидендами за I полугодие 2026 года в размере 32,88 руб. (против 14,35 руб. годом ранее) с доходностью около 5,3% и 5,5% по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. Акции сталелитейных компаний находились под давлением перспектив сокращения потребления стали на рынке РФ в 2026 и 2027 году, о которых в среду сообщили в "Северстали". Негативным фактором для рынка остается спад жилищного и коммерческого строительства в условиях высоких процентных ставок в РФ.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent почти достигли летнего максимума $102 за баррель. Стабилизация выше $102 при дальнейших перебоях с поставками нефти с Ближнего Востока подтвердит высокую вероятность возвращения цен к весенним пикам, в район $115-120 за баррель. "Бычьими" для котировок факторами на этой неделе выступают, в частности, атаки США на иранские нефтяные танкеры, удары хуситов в Саудовской Аравии, а Исламской республики - по американским объектам в ближневосточном регионе. В конфликт, по последним сообщениям, также может быть вовлечен Пакистан, отметила аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не показывали значительных изменений и занимали осторожную позицию. Инвесторы не спешат с решениями в ожидании новых геополитических сигналов, а также заседания ЦБ РФ в эту пятницу. Индикаторы, впрочем, сохраняют базу для развития роста при обнадеживающих новостях с экономического или геополитического фронта, заключила Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, поддержку рынку акций оказывает улучшение геополитического фона вокруг украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил визит американской делегации в Москву и Киев и заявил, что благодаря этим поездкам стороны возобновили контакты после нескольких месяцев фактического отсутствия диалога. По его словам, в ближайшие недели может появиться возможность разработать "дорожную карту" для возобновления переговоров и дальнейшего урегулирования конфликта. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает район 2340 пунктов, а при сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду лидировали в снижении "префы" ПАО "Россети Томск" (-10,9%), акции ПАО "Евротранс" (-7,8%), "МГТС" (-6,2%), ПАО "Куйбышевазот" (-5,5% и -5,2% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (-3,9%).

Выросли акции "Камчатскэнерго" (+4,7%), банка "Приморье" (+4,5%), ПАО "Ютэйр" (+4,1%), ПАО "Группа Астра" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,16 млрд рублей (из них 5,46 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,09 млрд рублей на акции "Газпрома").