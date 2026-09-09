В США повысили прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. на $4,2 - до $91

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США вновь резко повысило прогноз нефти сорта Brent на 2026 год: с $86,91 до $91,01 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По его оценке, средняя спотовая цена Brent в августе составила в среднем $91 за баррель, что на $7 выше июльского показателя.

"Цены остаются высокими на фоне сокращения мировых запасов нефти, которые, по нашим оценкам, с начала года уменьшились на 400 млн баррелей. Мы ожидаем, что их снижение продолжится до конца 2026 года, в связи с чем в ближайшие месяцы цены будут находиться на уровне, близком к среднему показателю августа", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году был также резко повышен: с $69,39 за баррель до $73,74 за баррель.