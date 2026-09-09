Минэнерго США повысило прогноз падения мирового нефтяного спроса в 2026 г. на 0,44 млн б/с

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2026 году снизится на 1,69 млн б/с и составит 102,59 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство ожидало падение показателя на 1,25 млн б/с. В свежем отчете были пересмотрены оценки спроса как в 2026-м, так и в 2025 году. В 2025 году повышен показатель с 103,98 до 104,28 млн б/с, прогноз по спросу в 2026 году понижен с 102,73 до 102,59 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 440 тыс. б/с.

В 2027 году, по оценке аналитиков EIA, мировой нефтяной спрос увеличится на 2,39 млн б/с и достигнет 104,98 млн б/с. В августе они прогнозировали рост на 2,23 млн б/с - до 104,96 млн б/с. Это означает, что оценка была повышена на 160 тыс. б/с.