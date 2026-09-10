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ЦБ Турции ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 37%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции в четверг оставил процентную ставку семидневных операций РЕПО (ключевая ставка) без изменения, на уровне 37% годовых, говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка по кредитам overnight оставлена на уровне 40%, по депозитам overnight - 35,5%.

Ставки находятся на этих уровнях, минимальных с конца 2023 года, с января. До начала конфликта на Ближнем Востоке экономисты ожидали, что Центральный банк продолжит снижение ставок, однако регулятор приостановил цикл смягчения политики из-за повышенной неопределенности и скачка цен на энергоносители.

Последние данные о динамике потребительских цен в Турции, а также опережающие индикаторы указывают на замедление инфляции в стране, говорится в заявлении турецкого ЦБ по итогам заседания. Вместе с тем высокие цены на энергоносители на фоне геополитических событий создают риск инфляционного давления, и регулятор продолжает внимательно следить за ситуацией.

Рост потребительских цен в Турции в августе замедлился до минимальных с марта 31,51% в годовом выражении по сравнению с 31,75% в июле, сообщил ранее в этом месяце статистический институт страны (Turkstat).

Центробанк подтвердил намерение сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не добьется ценовой стабильности.

Турецкая лира слабо меняется к доллару США в четверг и по состоянию на 14:15 по московскому времени торгуется на уровне 48,4949 лиры за доллар США. С начала года лира подешевела на 11%.

Турция
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