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Инфляция в Турции обновила минимум с марта

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Турции в августе замедлился до минимальных с марта 31,51% в годовом выражении по сравнению с 31,75% месяцем ранее, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что августовская инфляция составит 31,62%.

Повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки замедлилось до 33,79% с 37,53% в июле, на одежду и обувь – до 13,16% с 16,48%, на жилищно-коммунальные услуги – до 39,77% с 40,32%, на страховые и финансовые – до 25,08% с 25,64%. Цены в ресторанах и гостиницах выросли на 31,16% (+31,65% в июле), в секторе здравоохранения – на 43,46% (+43,89%).

В то же время рост цен на алкоголь и табачные изделия ускорился до 30,42% с 29,36%, на транспортные услуги – до 35,08% с 30,83%.

Подъем потребительских цен в помесячном выражении в августе составил максимальные с мая 1,84% против 1,78% месяцем ранее.

Рост цен производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце увеличил темпы до 27,95% в годовом выражении с 27,83% в июле и до 2,57% с 1,52% в помесячном выражении.

Турция
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