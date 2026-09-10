Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре показали рост третий месяц подряд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре вновь выросли, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

Ранее сообщалось, что этот показатель в августе и июле также рос, а до этого снижался пять месяцев.

Ценовые ожидания бизнеса в сентябре увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были только в I квартале, когда составляли 23,0 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле.

Средний ожидаемый прирост цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в сентябре вырос до 7,0% с 6,3% в августе и 6,0% в июле.

Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, в сентябре снизился на 2,3% после сокращения на 2,4% в августе и уменьшения на 3,6% в июле.

Ожидания предприятий по производству и спросу на продукцию в сентябре улучшились, текущие оценки этих показателей немного ухудшились.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в ближайшую пятницу, 11 сентября. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.