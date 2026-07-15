Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли на 4,4 процентного пункта после пяти месяцев снижения подряд и достигли 20,2%, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

Повышение ценовых ожиданий отмечено во всех укрупненных отраслях, наиболее заметно - в торговле и транспортировке, отмечает ЦБ.

Средний ожидаемый прирост цен на следующие три месяца в годовом выражении возрос на 1,5 п.п., до 5,8% с 4,3% в июне. Наименьший прирост цен ожидается предприятиями добычи полезных ископаемых (0,9%), максимальный - в розничной торговле (12,9%).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 июля.