Поиск

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли на 4,4 процентного пункта после пяти месяцев снижения подряд и достигли 20,2%, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

Повышение ценовых ожиданий отмечено во всех укрупненных отраслях, наиболее заметно - в торговле и транспортировке, отмечает ЦБ.

Средний ожидаемый прирост цен на следующие три месяца в годовом выражении возрос на 1,5 п.п., до 5,8% с 4,3% в июне. Наименьший прирост цен ожидается предприятиями добычи полезных ископаемых (0,9%), максимальный - в розничной торговле (12,9%).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 июля.

Банк России ЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17%, годовая - 5,62%

Туроператоры ждут подорожания авиабилетов за рубеж к осени

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд

Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

 Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

Мошковича обвинили в подкупе бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Баффет отметил усложнение поиска возможностей для долгосрочного инвестирования в акции

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

 Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

Минфин поддержал законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями при условии доработки

Индия в мае нарастила импорт СПГ на фоне жаркой погоды

Опрошенные ЦБ РФ аналитики существенно увеличили прогноз по инфляции в 2026 г.

 Опрошенные ЦБ РФ аналитики существенно увеличили прогноз по инфляции в 2026 г.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов