Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые за 1,5 недели

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в понедельник протестировал рубеж 2300 пунктов впервые за полторы недели на надеждах снижения геополитических рисков и продолжения переговорного трека по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступает умеренно проседающая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $101,5 за баррель).

К 10:31 индекс МосБиржи составил 2300,02 пункта (+1%), индекс РТС - 867,75 пункта (+1%). Среди индексных бумаг лидировали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "ИКС 5" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,1%), "Т-Технологии" (+1,7%), "ВК" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,4%), Сбербанка (+1,4%), ВТБ (+1,4%), "Русала" (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:31 составил 12 млрд рублей (из них 1,925 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,445 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,01 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").