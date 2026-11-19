"Мосбиржа" запустила индекс акций, отбираемых на основе ИИ-оценок

ИИ-система будет отбирать в базу индекса бумаги с потенциально наиболее высокой доходностью

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 19 ноября начала расчет и публикацию индекса МосБиржи - Финуслуг искусственного интеллекта (код - AIMOEX), сообщила площадка.

Для отбора бумаг используется мультиагентная ИИ-система, которая выбирает акции с потенциально наиболее высокой доходностью.

В базу индекса включаются 20 акций, отобранных из состава индекса МосБиржи широкого рынка (MOEXBMI), в который входят 100 бумаг. Максимальный вес каждого инструмента в индексе - не более 8%.

Для подбора акций в базу индекса ИИ-система изучает три вида информации - финансовые показатели компании (прибыльность и темпы роста бизнеса, долговая нагрузка, дивиденды и стоимость компании относительно ее результатов), рыночную динамику акций (как меняется цена бумаги и насколько выражен ее тренд) и новости (какие события произошли, насколько они существенны и как давно появились).

На основе данных система формирует AI Score - итоговую модельную оценку привлекательности каждой акции для включения в индекс. В базу индекса включаются акции топ-20 AI Score.

Биржа рассчитывает два варианта нового индекса - ценовой и индекс доходности. Расчет ценового индикатора происходит один раз в 15 секунд в течение основной и дополнительных торговых сессий. Индекс AIMOEX полной доходности рассчитывается один раз в день по итогам основной торговой сессии. Состав базы индекса AIMOEX пересматривается ежемесячно.

Председатель правления "Мосбиржи" Виктор Жидков через пресс-службу отметил: "Технологии искусственного интеллекта активно меняют формат взаимодействия с финансовым рынком, позволяют анализировать большие объемы информации, учесть контекст, в котором торгуется бумага, по-новому подойти к выбору инструмента. Поэтому мы решили сравнить классический подход к формированию индекса с тем, что может предложить машина".

"До последнего времени ключевым критерием отбора бумаг в индексы акций "Московской биржи" выступала капитализация бумаг в свободном обращении. База нового индикатора будет формироваться AI-моделью, которая проводит оценку на основании многих факторов - от финансовых показателей компании до новостей, которые окружают эмитентов. Нам интересно посмотреть, как будет работать такой индекс, какими будут результаты этого выбора, предложить инвестору еще один альтернативный подход к формированию портфеля", - пояснил Жидков.