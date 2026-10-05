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ЕБРР выделил $10 млн производителю РТИ для автопрома Узбекистана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил выделение кредита в размере $10 млн узбекской компании по производству резинотехнических изделий (РТИ) для автомобильной промышленности Auto Rubber LLC.

"Проект призван поддержать рост и локализацию производства автокомпонентов в Узбекистане, укрепить производственный потенциал частного сектора, а также способствовать развитию региональных цепочек поставок в автомобильной промышленности и экспортного потенциала, что в конечном итоге внесет вклад в общее экономическое развитие страны", - говорится в сообщении на сайте ЕБРР.

Средства кредита будут направлены на реализацию программы капитальных вложений Auto Rubber LLC для расширения и локализации производства, а также на увеличение оборотного капитала.

Общая стоимость проекта - $10 млн.

Auto Rubber LLC создано в 2019 году. Компания, расположенная в Андижане, является ведущим производителем в Узбекистане резинотехнических изделий для автомобильной промышленности.

В общей сложности ЕБРР инвестировал в Узбекистан более $6,9 млрд на реализацию свыше 200 проектов, при этом большая часть средств была направлена на поддержку частного предпринимательства. На протяжении последних шести лет Узбекистан является крупнейшим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии.

ЕБРР Узбекистан
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