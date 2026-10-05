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В Китае число банков за четыре года сократилось почти на четверть

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Китай сократил общее число банков в стране почти на четверть в рамках ужесточения надзора за небольшими фининститутами в условиях замедления экономического роста.

В 2025 году в стране было закрыто в общей сложности более 670 банков - это рекордный максимум, говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch, которое ссылается на данные Государственного управления по финансовому надзору (NFRA) КНР. Почти все закрытые финансовые компании находились в сельской местности.

Таким образом, количество банков в стране сократилось до 3139. За 2022-2025 годы оно уменьшилось на 23%.

Консолидация региональных банков в масштабной банковской системе Китая, контролируемой государством и располагающей активами примерно на $64 трлн, происходит на фоне признаков слабого спроса на кредиты во второй по величине экономике мира, пишет Financial Times.

Низкие процентные ставки и дефляция в Китае также оказывают давление на прибыль банков при продолжающемся спаде на рынке недвижимости.

Консолидация в банковском секторе КНР направлена на "упрощение регулирования" и "устранение риска возникновения проблем с ликвидностью у небольших финансовых организаций", отмечает старший приглашенный научный сотрудник Института Восточной Азии при Национальном институте Сингапура Джейсон Бедфорд.

"Прежде мы никогда не видели консолидации такого масштаба", - говорит он.

Небольшие китайские банки "остаются самым слабым звеном системы из-за низкого качества активов, недостаточной капитализации и недостатков корпоративного управления, особенно в менее развитых регионах", отмечают эксперты Fitch.

Рост числа слияний в секторе, а также ликвидаций, при которых активы банка переходят к другому фининституту, должен помочь регулятору ужесточить надзор, пишут они.

На сельские и региональные городские банки в совокупности приходится более четверти активов банковской системы Китая. Хотя почти все недавние закрытия банков затронули сельские кредитные организации, городские также оказались под пристальным надзором.

Сингапур Fitch Китай Джейсон Бедфорд NFRA
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