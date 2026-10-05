ЦБ РФ включил в реестр операторов сервиса рассрочки дочернюю компанию "Яндекса"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ включил в реестр операторов сервиса рассрочки принадлежащую "Яндексу" компанию "НьюПэй", следует из информации на сайте регулятора.

"Яндекс" стал владельцем ООО "НьюПэй", которое на тот момент развивало сервис оплаты товаров и услуг через QR-код СБП, в 2024 году. Компания сообщала, что сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй".

ООО "НьюПэй" зарегистрировано в сентябре 2024 года. До сделки оно на 70% принадлежало Ивану Бортнику, 25% было у Алексея Локонцева, 5% - у Игоря Мельникова. Сейчас на сайте NewPay размещено уведомление, что сервис прекратил свою работу 10 февраля 2026 года, однако клиенты по-прежнему могут принимать оплату через СБП, для этого они должны зарегистрироваться в личном кабинете "Яндекс Пэй" и подключить QR.

"Работа сервиса New Pay была приостановлена в феврале 2026 года. При этом ООО "НьюПэй" является действующим юридическим лицом. В рамках этого юридического лица мы продолжаем работу и развиваем технологические решения для других финансовых сервисов "Яндекса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса", комментируя включение "НьюПэй" в реестр операторов сервиса рассрочки.

В документах ЦБ указан новый сайт "НьюПэй" - splitpay.yandex.ru, сейчас он находится в разработке.

Закон о регулировании сервисов покупок в рассрочку (BNPL, buy now, pay later) вступил в силу в апреле 2026 года. C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки.

Согласно закону, если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тыс. рублей, то оператор сервиса обязан передать эту информацию в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и микрофинансовым организациям оценивать уровень долговой нагрузки человека при обращении за кредитом или займом.

Оператором сервиса рассрочки может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, то минимальный размер его капитала должен составлять 5 млн руб.

Сейчас в реестр ЦБ входит 21 оператор сервиса рассрочки, включая структуры Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка.