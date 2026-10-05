Поиск

ЦБ РФ включил в реестр операторов сервиса рассрочки дочернюю компанию "Яндекса"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ включил в реестр операторов сервиса рассрочки принадлежащую "Яндексу" компанию "НьюПэй", следует из информации на сайте регулятора.

"Яндекс" стал владельцем ООО "НьюПэй", которое на тот момент развивало сервис оплаты товаров и услуг через QR-код СБП, в 2024 году. Компания сообщала, что сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй".

ООО "НьюПэй" зарегистрировано в сентябре 2024 года. До сделки оно на 70% принадлежало Ивану Бортнику, 25% было у Алексея Локонцева, 5% - у Игоря Мельникова. Сейчас на сайте NewPay размещено уведомление, что сервис прекратил свою работу 10 февраля 2026 года, однако клиенты по-прежнему могут принимать оплату через СБП, для этого они должны зарегистрироваться в личном кабинете "Яндекс Пэй" и подключить QR.

"Работа сервиса New Pay была приостановлена в феврале 2026 года. При этом ООО "НьюПэй" является действующим юридическим лицом. В рамках этого юридического лица мы продолжаем работу и развиваем технологические решения для других финансовых сервисов "Яндекса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса", комментируя включение "НьюПэй" в реестр операторов сервиса рассрочки.

В документах ЦБ указан новый сайт "НьюПэй" - splitpay.yandex.ru, сейчас он находится в разработке.

Закон о регулировании сервисов покупок в рассрочку (BNPL, buy now, pay later) вступил в силу в апреле 2026 года. C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки.

Согласно закону, если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тыс. рублей, то оператор сервиса обязан передать эту информацию в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и микрофинансовым организациям оценивать уровень долговой нагрузки человека при обращении за кредитом или займом.

Оператором сервиса рассрочки может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, то минимальный размер его капитала должен составлять 5 млн руб.

Сейчас в реестр ЦБ входит 21 оператор сервиса рассрочки, включая структуры Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка.

ЦБ РФ Яндекс НьюПэй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в пять раз

Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

 Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил высокую волатильность на мировых нефтяных рынках

"Семерка" ОПЕК+ решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь

 "Семерка" ОПЕК+ решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь

"Семерка" ОПЕК+ предварительно договорилась сохранить в ноябре квоты на добычу

Власти РФ разрешили до конца года включать в биржевой норматив продажи на АЗС с пределом цен

Доля расходов домашних хозяйств в структуре ВВП РФ во II квартале выросла до 53,1%

 Доля расходов домашних хозяйств в структуре ВВП РФ во II квартале выросла до 53,1%

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

 ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов