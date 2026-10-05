Нефтяники в сентябре получили по демпферу максимальные за 4,5 года выплаты

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в сентябре составили 305,5 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в сентябре выплаты исполнены за август.

В августе аналогичные выплаты - за июль - составили 197,3 млрд рублей.

Всего за первые восемь месяцев 2026 года нефтяные компании получили 1,204 трлн рублей (с учетом того, что за первые два месяца им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей). Если учитывать январские выплаты, сделанные за декабрь, то общая начисленная нефтяникам сумма по демпферу в 2026 году составляет 1,221 трлн рублей.

Больше, чем в прошедшем сентябре, нефтяники получили по демпферу только в апреле 2022 года. Тогда выплаты из бюджета в рамках механизма, сделанные за предшествующий месяц, составили 450,3 млрд рублей.

После того, как Россия начала импорт нефтепродуктов, в Налоговый кодекс были внесены поправки о распространении механизма демпфера на такие поставки: с 1 июня он действует по бензину, с 1 июля - по дизельному топливу. Пресс-служба Минфина поясняла, что сведения о выплачиваемой нефтяникам сумме импортного топливного демпфера будут интегрированы "в составе единого механизма возвратного (обратного) акциза на нефтяное сырье по соответствующему коду бюджетной классификации".

При этом механизм импортного топливного демпфера еще может быть донастроен: замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что ведомство готово обсуждать корректировку в части затрат на транспортировку нефтепродуктов внутри России. По его словам, соответствующее предложение было сделано Минэнерго. Еще одно - касающееся учета премии, формирующейся на рынках продажи топлива - Минфин не поддерживает.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

В условиях ухудшения внешней конъюнктуры в начале 2026 года - падения нефтяных котировок и роста дисконта на российские сорта - отечественные НК впервые за пять лет были вынуждены заплатить демпфер в казну: 18,8 млрд рублей - за январь, 15 млрд рублей - за февраль.

Однако уже в следующем месяце на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация кардинально изменилась: мировые цены на нефть из-за дефицита предложения резко выросли, а дисконты на сырье из РФ снизились. Это вернуло демпфер в положительную для нефтяников зону.