В ЦБ заявили, что покрытие допрасходов налоговыми выплатами уменьшит влияние на спрос и ставки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Покрытие дополнительных расходов бюджета налоговыми поступлениями позволит уменьшить влияние этого фактора на спрос, процентные ставки и денежно-кредитную политику (ДКП), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Объявленные параметры бюджета на трёхлетку укладываются в предпосылки нашего июльского прогноза. Покрытие дополнительного прироста бюджетных расходов налоговыми поступлениями позволит уменьшить влияние этих дополнительных расходов на спрос, уровень процентных ставок и на денежно-кредитную политику", - сообщил Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он отметил, что, по прогнозам Банка России, в 2027 году спрос сравняется с производственными возможностями, и это обеспечит возвращение инфляции к цели в 4%.

"Правительство тесно взаимодействовало с Банком России в течение всего года и в части того, как по факту складывался бюджет 2026 года, и в части подготовки бюджета на следующую трёхлетку. В частности, наши решения по ставке в течение года и июльское обновление прогноза базировались на достаточно целостном понимании изменения бюджетной конструкции по сравнению с параметрами прошлой осени", - отметил зампред ЦБ.

Еще в июле Банк России отмечал, что параметры бюджета остаются важным фактором неопределенности. Регулятор тогда представил свои оценки первичного структурного дефицита федерального бюджета: на 2026 год ЦБ ждал его в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028 год - 0,5%.

Итоговые бюджетные проектировки оказались несколько ниже оценок Банка России. Как отмечается в материалах к проекту бюджета, первичный структурный дефицит в 2026 году составит 1,8% ВВП, в 2027 году - 0,6%, в 2028 году - 0,2%. Выход на нулевой первичный структурный дефицит бюджета запланирован в 2029 году. Предполагается, что базовая цена нефти в рамках бюджетного правила на 2027-2030 годы устанавливается в размере $50 за баррель.

Банк России в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после снижений на протяжении предыдущих десяти заседаний. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 23 октября, оно будет опорным.