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В РФ с апреля по июль предотвратили незаконный вывоз почти $180 млн наличных

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Контроль за вывозом наличной валюты из РФ позволил предотвратить незаконный вывоз в объеме почти $180 млн (около 12,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 3 октября), заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль текущего года предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты в объеме почти $180 млн. Здесь тоже налаживается порядок и усиливается дисциплина", - сказал Силуанов.

С 1 апреля вступили в силу ограничения на вывоз наличных рублей из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С этой даты физлицам запрещался вывоз в страны ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не могли с этой даты вывозить валюту вне зависимости от суммы. Также с мая в общем случае запрещает физлицам вывозить из России слитки золота суммарным весом более 100 г. Ограничения предполагали исключения в ряде случаев.

В сентябре ограничения, введенные 1 апреля, были распространены на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, а лимит для физлиц при этом был сокращен со $100 тыс. до 1 млн руб. за исключением ряда случаев. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по-прежнему запрещен вывоз наличных в эти страны вне зависимости от суммы за рядом исключений. Одно из них для юрлиц и физлиц - вывоз валюты через международные аэропорты РФ, определенные правительством, при наличии банковских выписок, заверенных выдавшей их кредитной организацией и подтверждающих снятие российских рублей с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту. Или при наличии других документов, перечень которых будет установлен правительством РФ. В случае нарушения запрета наличная валюта у физлиц подлежит изъятию в размере, превышающем 1 млн руб., у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в полном размере.

В конце сентября было дано поручение правительству по согласованию с Центральным банком РФ в трехмесячный срок утвердить порядок учета наличных рублей, вывозимых из РФ.

Минфин РФ Антон Силуанов
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